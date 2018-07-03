2 июля пользователи обратили внимание, что в Google Maps две части Крымского моста указаны на разных языках – русском и украинском. В официальном Twitter-аккаунте российского отделения корпорации заверили, что работают над исправлениями. По состоянию на утро 3 июля в карту с мостом не вносили правки Скриншот: google.ru/maps В компании заверили, что работают над исправлениями в Google Maps. Мы знаем о некорректном обозначении Крымского моста на Google Картах. Наши команды работают над исправлением. — Google Россия (@GoogleRussia) 2 липня 2018 р. При этом в американском аккаунте Google сообщения об этом отсутствуют.По состоянию на утро 3 июля часть моста со стороны Тамани названа по-русски: "Крымский мост", а со стороны Керчи – уже по-украински: "Кримський мiст". Пользователи обратили внимание на эту особенность днем 2 июля.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали путепровод угрозой национальной безопасности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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