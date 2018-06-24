Полицейские задержали мужчин, которые похитили почти дюжину ульев в городе Тростянец, Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Известно, что когда в полицию обратился житель одного из сел района, на место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Сыщики понимали, что похищенные вещи очень большие для того, чтобы быстро их перевезти и спрятать. В связи с этим было решено, что ульи скрытые где-то неподалеку, и воры в любой момент могли их забрать.

Оказалось, похищенные пчелиные домики были спрятаны в той же лесополосе, рядом которой располагалась пасека.

"Пока эксперты изымали вещественные доказательства, работники сектора криминальной полиции опросили возможных свидетелей, проверили по месту жительства ранее судимых лиц и местных пчеловодов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к краже "приложили руку" двое мужчин, один - локальный, другой - его знакомый из областного центра", - рассказал начальник Тростянецкого отделения полиции Игорь Кисилев.

По данному факту следователи уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в столичные правоохранительные органы поступило сообщение о похищении человека.

"Впоследствии во время общения молодые люди, которые находились в салоне машины, рассказали, что в такой способ они решили разыграть своего товарища", - говорится в сообщении.

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