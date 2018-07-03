Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поблагодарил национальной сборной по футболу за то, что та подарила своей стране “две недели, как во сне”. Об этом глава японского правительства написал во вторник на своей странице в Twitter, сообщает

“Футболисты сборной Японии до последней минуты отдавали все свои силы и подарили нам огромное количество эмоций. Спасибо за то, что каждый день был полон сил, а две недели прошли, как во сне”, — написал Абэ.

Сборная Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира уступила команде Бельгии со счетом 2:3. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

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