Мужчина напал с вилами на инспектора группы реагирования местного отдела полиции в селе Столбец Дубенского района Ровенщины. Он сначала нанес несколько ударов вилами по служебному авто, затем ранил полицейского,передает со ссылкой на .

"В полицию поступило сообщение от местной жительницы, что на улице у нее возник конфликт с соседом. Уже во время общения со свидетелями происшествия, те сообщили правоохранителям, что 33-летний забияка имеет при себе незарегистрированное огнестрельное оружие и вместе с товарищем накануне запугивал ею людей", сообщает пресс-служба полиции Ровенщины.

Мужчину, на которого указывали очевидцы застали по месту жительства. Тот находясь в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно и отрицал наличие оружия. Когда инспектор группы реагирования вернулся к служебному авто, нетрезвый преступник схватил вилы и нанес сначала несколько ударов по транспортному средству. А потом - в полицейского. Нападавший с места происшествия скрылся.

Менее чем через час мужчину задержали и изъяли незарегистрированное ружье. Пострадавшего 25-летнего сержанта полиции госпитализировали в травматологическое отделение с колотыми ранениями плеча, грудной клетки и сотрясением головного мозга. Со слов медиков, его состояние средней тяжести.

По факту посягательства на жизнь работника правоохранительного органа начали досудебное расследование по статье 348 Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас полицейские готовят материалы для сообщения мужу о подозрении в совершении тяжкого преступления и избрании меры пресечения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет", - добавляют в полиции.

В Берегово на Закарпатье правоохранители устанавливают лиц, причастных к убийству 30-летней женщины. Пока работники полиции не нашли мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой или иной дискриминацией, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира