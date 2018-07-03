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Трамп хочеть поговорить тет-а-тет с Путиным в Хельсинки – СМИ
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03.07.2018 05:00
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Глава Белого дома Дональд Трамп хочет использовать на переговорах с
президентом РФ Владимиром Путиным тот же формат, что и во время
встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, отметили источники телеканала
CNN. Путин и Трамп уже общались наедине во время саммита G20 в
Гамбурге Фото: EPA По задумке главы Белого дома, помощники
присоединятся к общению только после этой беседы. Телеканал
напомнил, что в таком формате Трамп вел переговоры с лидером КНДР
Ким Чен Ыном в Сингапуре. Тогда с лидерами находились лишь
переводчики.В июле 2017 года Трамп и Путин около часа общались
наедине во время ужина на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге.
Некоторые американские СМИ заподозрили Белый дом в попытке скрыть
факт этих переговоров.По словам собеседников телеканала, к новой
встрече Трамп начнет готовиться в ближайшие дни. Он должен провести
консультации с советником по национальной безопасности Джоном
Болтоном и госсекретарем Майком Помпео.Переговоры лидеров США и
РФ состоятся 16 июля. Глава Белого дома, комментируя
предстоящую встречу, заявил, что "мир должен начать жить
дружно".Вице-президент США Майк Пенс отмечал, что
Трамп намерен обсудить с Путиным возможное вмешательство
Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, военное набег РФ в
Украину, войну в Сирии, а также экономические отношения Соединенных
Штатов и России.Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков
анонсировал "очень серьезный разговор".
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