Глава Белого дома Дональд Трамп хочет использовать на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным тот же формат, что и во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, отметили источники телеканала CNN. Путин и Трамп уже общались наедине во время саммита G20 в Гамбурге Фото: EPA По задумке главы Белого дома, помощники присоединятся к общению только после этой беседы. Телеканал напомнил, что в таком формате Трамп вел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. Тогда с лидерами находились лишь переводчики.В июле 2017 года Трамп и Путин около часа общались наедине во время ужина на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге. Некоторые американские СМИ заподозрили Белый дом в попытке скрыть факт этих переговоров.По словам собеседников телеканала, к новой встрече Трамп начнет готовиться в ближайшие дни. Он должен провести консультации с советником по национальной безопасности Джоном Болтоном и госсекретарем Майком Помпео.Переговоры лидеров США и РФ состоятся 16 июля. Глава Белого дома, комментируя предстоящую встречу, заявил, что "мир должен начать жить дружно".Вице-президент США Майк Пенс отмечал, что Трамп намерен обсудить с Путиным возможное вмешательство Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, военное набег РФ в Украину, войну в Сирии, а также экономические отношения Соединенных Штатов и России.Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков анонсировал "очень серьезный разговор". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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