Украинский футболист Андрей Близниченко, в последнее время выступавший за турецкий "Карабюкспор", дал характеристику комментатору Кубка мира-2018 на телеканале "" Роману Кадемину.

"Кадемин - шут чистый, сепар", - написал Близниченко в комментарии к посту страницы "Брутальный футбол" в Инстаграм.

До работы на матчах Кубка мира Кадемин был одним из ведущих программы празднования 9 мая на телеканале "", где всячески прославляли страну-агрессора Россию, чем вызвали волну возмущения по всей Украине,передает со ссылкой на .

Близниченко в составе "Днепра" был финалистом Лиги Европы.

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