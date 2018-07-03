Президент США Дональд Трамп отправил ряд писем лидерам стран — союзников Соединенных Штатов по НАТО, в которых критикует их, заявив, что они тратят слишком мало средств на оборону в рамках альянса, по сравнению с Вашингтоном. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times, передает

По ее данным, Трамп разослал такие письма в прошлом месяце, в том числе лидерам Германии, Канады, Бельгии и Норвегии. В них президент дал понять, что США теряют терпение в связи с тем, что союзники Вашингтона, по его мнению, не желают увеличивать расходы на оборону, пишет издание.

В частности, Трамп отправил одно из таких посланий канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. “Как мы уже обсуждали в апреле в ходе вашего визита, в Соединенных Штатах растет разочарование в связи с тем, что некоторые союзники не нарастили (расходы на оборону), как обещали”, — приводит газета выдержки из указанного письма, которое попало в ее распоряжение.

“Продолжающаяся недостаточная трата средств на оборону со стороны Германии подрывает безопасность альянса и служит подтверждением правильности (такого подхода) для остальных союзников, также не планирующих выполнять их обязательства по военным расходам, так как другие видят в вас модель для подражания”, — следует из письма, адресованного Меркель.

По словам Трампа, для вашингтонской администрации будет в дальнейшем все сложнее объяснить гражданам США, почему “некоторые страны не вносят свой вклад в коллективную оборону НАТО в то время, как американские военнослужащие продолжают жертвовать своими жизнями за рубежом”, отмечает издание. По его данным, содержание писем, направленных другим союзникам США, является похожим по своей сути.

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