|Анна Седокова показала груди у крихітному купальнику (ФОТО)
|03.07.2018 05:34
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"Насправді, ця фотка повинна показати чудову майстерність фотографії від @domokhozi, нереально красиву попу @ksu.m0430 і божественний купальник від @boudoir_by_alinailina. І так, я пам'ятаю про свій боржок з бананом. Я все пам'ятаю і починаю втілювати", - підписала фото зірка.
Звісно, підписники в захваті:
"Чудове фото, мені дуже подобається)", "Ти така сексуальна", - пишуть вони.
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