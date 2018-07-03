Сексуальна співачка Анна Седокова опублікувала новий знімок, на якому позує у крихітному купальнику.



Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 1 Лип 2018 р. о 3:25 PDT



Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 2 Лип 2018 р. о 11:41 PDT



"Насправді, ця фотка повинна показати чудову майстерність фотографії від @domokhozi, нереально красиву попу @ksu.m0430 і божественний купальник від @boudoir_by_alinailina. І так, я пам'ятаю про свій боржок з бананом. Я все пам'ятаю і починаю втілювати", - підписала фото зірка.



Звісно, підписники в захваті:



"Чудове фото, мені дуже подобається)", "Ти така сексуальна", - пишуть вони.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:



Як дві краплі: Катя Осадча показала старшого сина (ФОТО)

Альбіна Джанабаєва розповіла всю правду про стосунки з Валерієм Меладзе

Емілі Ратажковскі потрясла оголеними грудьми у гарячому відео

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура поширений памятаю sedokova @annasedokova від Теги: роздягалка