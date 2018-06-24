|Эрдоган вновь выигрывает выборы президента - экзит-полы
|24.06.2018 18:48
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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь выиграет президентские выборы. По предварительным данным экзит-полов после обработки почти 18% голосов, он набрал 58,11% голосов избирателей. Об этом сообщает со ссылкой на Haberturk.
Эрдоган набрал голосов вдвое больше своего соперника и главного кандидата от оппозиции мухаррема Индже, который получил 27,45%.
Единственная женщина между шести кандидатов в президенты, Мерал
Акшенер от правоцентристской "Хорошего партии", возглавила третью
позицию по предварительным результатам выборов и набрала лишь 7,55%
голосов избирателей.
Напомним, турецкая полиция задержала в субботу в Анкаре 11 предполагаемых членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) по подозрению в планировании провокационных действий на президентских и парламентских выборах.