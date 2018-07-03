Туроператор "Оазис" обещает возмещения туристам в Тунисе, которые продлили проживание в гостиницах за свой счет.

Для компенсации расходов необходимо обратиться в компанию и предъявить соответствующие счета из гостиниц. Об этом говорится на странице украинского посольства в Тунисе в Facebook.

Туристическая компания также заявила о готовности рассмотреть все другие претензии украинских туристов по качеству предоставленных или не предоставленных услуг согласно заключенным договорам.

По информации дипмиссии, никто из украинских туристов не ночевал на улице. Отмечается, что украинские дипломаты будут находиться в городе Монастир, пока последний из 860 туристов не улетит в Украину

В Тунисе остаются еще около 800 украинских туристов, которые уже четвертые сутки не могут вылететь в Украину. Авиаперевозчик Bravo Airways сообщает, что после выполнения 5 гуманитарных рейсов они вернутся в Украину. "Гуманитарными" авиакомпания называют рейсы, за которые якобы не получила оплату от туроператора "Оазис".

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