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Докладчик квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров не нашел оснований для увольнения Холодницкого – СМИ
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03.07.2018 05:55
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По данным издания INSIDER, докладчик квалификационно-дисциплинарной
комиссии прокуроров Александр Ковальчук признал, что проступок
главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара
Холодницкого "наносит убыток авторитету ведомства", но рекомендовал
наказать его выговором. Дело в отношении правоохранителя завели в
марте после прослушки его кабинета Национальным антикоррупционным
бюро. Холодницкий заявлял, что его не смогут заставить уволиться
Фото: Назар Холодницький / Facebook Член КДКП Александр Ковальчук
якобы признал, что дисциплинарный проступок Холодницького "наносит
убыток авторитету органов прокуратуры, уменьшает доверие граждан к
САП и пренебрегает общечеловеческими моральными ценностями", но,
согласно законодательству, не может быть причиной увольнения, как
того требовали генпрокурор Юрий Луценко и директора Национального
антикоррупционного бюро Артем Сытник.Докладчик предлагает наказать
руководителя САП выговором.Квалификационно-дисциплинарная комиссии
прокуроров может рассмотреть выводы Ковальчука 24 июля, уточнила
"Украинская правда".Холодницкий возглавил новое
подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную
прокуратуру – 1 декабря 2015 года.В марте 2018 года стало
известно, что НАБУ несколько недель прослушивало кабинет
Холодницкого. Сытник пояснил, что в деле главы САП речь
идет о "сливе" информации фигурантам уголовных производств,
давлении на должностных лиц и судей. По его словам, именно
Холодницкий мешает прокурорам профессионально и эффективно
выполнять свои обязанности.30 марта Луценко и Сытник направили в
КДКП жалобы на Холодницкого. Последний называл
ситуацию провокацией и заверял, что никто не сможет
заставить его уволиться.
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