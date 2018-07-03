По данным издания INSIDER, докладчик квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Александр Ковальчук признал, что проступок главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого "наносит убыток авторитету ведомства", но рекомендовал наказать его выговором. Дело в отношении правоохранителя завели в марте после прослушки его кабинета Национальным антикоррупционным бюро. Холодницкий заявлял, что его не смогут заставить уволиться Фото: Назар Холодницький / Facebook Член КДКП Александр Ковальчук якобы признал, что дисциплинарный проступок Холодницького "наносит убыток авторитету органов прокуратуры, уменьшает доверие граждан к САП и пренебрегает общечеловеческими моральными ценностями", но, согласно законодательству, не может быть причиной увольнения, как того требовали генпрокурор Юрий Луценко и директора Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.Докладчик предлагает наказать руководителя САП выговором.Квалификационно-дисциплинарная комиссии прокуроров может рассмотреть выводы Ковальчука 24 июля, уточнила "Украинская правда".Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру – 1 декабря 2015 года.В марте 2018 года стало известно, что НАБУ несколько недель прослушивало кабинет Холодницкого. Сытник пояснил, что в деле главы САП речь идет о "сливе" информации фигурантам уголовных производств, давлении на должностных лиц и судей. По его словам, именно Холодницкий мешает прокурорам профессионально и эффективно выполнять свои обязанности.30 марта Луценко и Сытник направили в КДКП жалобы на Холодницкого. Последний называл ситуацию провокацией и заверял, что никто не сможет заставить его уволиться. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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