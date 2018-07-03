В Одессе 2 июля на ул. Школьный аэродром столкнулись трамвай маршрута №13 и легковушка .

По информации пресс-службы КП "Одесгорэлектротранс", столкновение произошло в 9:10 утра 2-го июля,передает со ссылкой на .

"При выполнении поворота водитель авто столкнулся с вагоном трамвайного маршрута №13. В результате водитель авто получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Водитель и пассажиры трамвая не пострадали", - говорится в сообщении.

Очевидцы сообщили, что у водителя авто была разбита бровь. Из-за оформления движение трамвайного маршрута №13 временно приостановлено.

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