|Саакашвили предложил обменять Медведчука на Сенцова: Эта тварь, Путин, понимает только язык силы
|03.07.2018 06:10
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https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/2012403675456670
Медведчук с мая 2015 года входит в состав подгруппы по гуманитарным вопросам в рамках минской трехсторонней контактной группы. Подгруппа занимается обменом пленных на востоке Украины.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги Тюменской области. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе сообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается. К режиссеру не допустили украинского омбудсмена Людмилу Денисову. 30 июня Динзе рассказал, что Сенцов "старается отдельно не ходить и не вставать с постели в медсанчасти, потому что для него это довольно энергозатратно". Адвокат заверил, что украинца не кормят принудительно.
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