Лидер партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили считает, что президент РФ Владимир Путин решится на обмен крымского режиссера Олега Сенцова, если в Украине арестуют его кума, главу движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Саакашвили осудил украинские власти за сомнение Фото: EPA "Нужно немедленно арестовать Медведчука, поместить его в общую камеру с остальными зеками – и тогда [президент РФ Владимир] Путин сразу же сам заговорит об обмене украинских заложников на своего кума. Эта тварь, Путин, понимает только язык силы", – отметил Саакашвили.Он осудил украинские власти за робость."И [президент Украины Петр] Порошенко, и [генпрокурор] Луценко, и [глава МВД] Аваков прекрасно знают, что на Медведчуке клейма негде ставить и посадить его точно есть за что (и давно следовало – хотя бы за банальную коррупцию). Ну, ладно – раньше не сажали, потому что он делился… Но хотя бы сейчас, когда Сенцов при смерти, можно хотя бы сейчас забыть об этих чертовых деньгах и спасти своих соотечественников? Или фабрика в Липецке дороже жизней украинцев?", – обратился политик. https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/2012403675456670 Медведчук с мая 2015 года входит в состав подгруппы по гуманитарным вопросам в рамках минской трехсторонней контактной группы. Подгруппа занимается обменом пленных на востоке Украины.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги Тюменской области. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе сообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается. К режиссеру не допустили украинского омбудсмена Людмилу Денисову. 30 июня Динзе рассказал, что Сенцов "старается отдельно не ходить и не вставать с постели в медсанчасти, потому что для него это довольно энергозатратно". Адвокат заверил, что украинца не кормят принудительно. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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