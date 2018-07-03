Экс-президента Виктора Януковича 1 июля заметили на трибуне во время 1/8 финала Чемпионата мира в Москве между сборными России и Испании,передает со ссылкой на .

"А так даже господин Янукович был. Взял и вышел в люди из изгнания - и так после матча, слава богу, и канул туда, откуда пришел, то есть туда же, в изгнание", - говорится в материале.

Беглец сидел в правительственной ложе на стадионе "Лужники", где матч смотрел премьер Российской Федерации , президент Джанни Инфантино, король Испании Филипп VI, помощник президента Игорь Левитин и другие.

стал президентом в 2010-м. Во время Евромайдана бежал в Россию. Сейчас скрывается там же. определила, что этим самоустранился от должности. 12 января 2015 Интерпол объявил его в розыск.

Последний раз Янукович выходил в свет в марте 2018 года, когда рассказал, как и за что живет в России.

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