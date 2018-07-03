Анна Курнікова та Енріке Іглесіас дивилися ЧС-2018 разом зі своїми дітьми.







Це був матч збірної Росії з іспанськими футболістами. Логічно, що російська тенісистка підтримувала співвітчизників, а ось її коханий Енріке Іглесіас, зрозуміло, вболівав за збірну Іспанії. А чиїми ж фанатами виявилися їхні діти? Анна і Енріке знайшли вихід з положення і вирішили: близнюки будуть хворіти відразу за дві команди! Закохані наділи на малюків спочатку футболки збірної Росії, а потім - Іспанії. Зворушливі фото з'явилися в Інстаграм тенісистки.







Фотографія розчулила інтернет-користувачів. У коментарях вони засипали зоряну сімейку компліментами.



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