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Анна Курнікова показала красивих дітей від Енріке Іглесіаса
03.07.2018 06:18
Анна Курнікова та Енріке Іглесіас дивилися ЧС-2018 разом зі своїми дітьми.

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Це був матч збірної Росії з іспанськими футболістами. Логічно, що російська тенісистка підтримувала співвітчизників, а ось її коханий Енріке Іглесіас, зрозуміло, вболівав за збірну Іспанії. А чиїми ж фанатами виявилися їхні діти? Анна і Енріке знайшли вихід з положення і вирішили: близнюки будуть хворіти відразу за дві команди! Закохані наділи на малюків спочатку футболки збірної Росії, а потім - Іспанії. Зворушливі фото з'явилися в Інстаграм тенісистки.

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Фотографія розчулила інтернет-користувачів. У коментарях вони засипали зоряну сімейку компліментами.

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