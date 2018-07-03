29 июня, в день когда Элладская Православная Церковь совершает память первоверховных апостолов Петра и Павла (по новоюлианскому календарю), господин Лука принял участие в Литургии в городе Верия (Греция), где сохранились мраморные ступени той ораторской трибуны, с которой проповедовал апостол Павел.

По традиции накануне празднования дня памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла в городе Верия (Греция) проводятся мероприятия, посвященные духовному наследию святого апостола Павла, которые ежегодно организует Верийская митрополия Элладской Православной Церкви. В этом году в торжествах участвовали представители Поместных Православных Церквей: Константинопольской, Александрийской, Иерусалимской, Русской, Сербской, Румынской, Болгарской, Грузинской, Кипрской, Элладской и Польской.

Апогеем этих торжеств стала Божественная Литургия, которую по приглашению правящего архиерея Верийской митрополии митрополита Верийского, Наусского и Кампанийского Пантелеимона, возглавил Блаженнейший, Божественнейший и Святейший Отец и Пастыреначальник, Папа и Патриарх Великого Града Александрии, Ливии, Пентаполя, Эфиопии, только Египта и всей Африки, Отец Отцов, Пастырь Пастырей, Архиерей Архиереев, Тринадцатый Апостол и Судия Вселенной Феодор II. В числе сослужащих был и митрополит Лука.

На запричастном стихе господин Лука имел сыновнее общение с Патриархом Феодором, во время которого господин рассказал о кровопролитии, которое происходит на Донбассе. Патриарх вспомнил о том, что когда он учился в Одессе, он вместе с митрополитом Одесским Сергием посещал город Донецк, помнит его красоту и доброту жителей, простых тружеников, следовательно для него кровопролитие на Донбассе – это личная боль, которая постоянно побуждает к молитве о мире в Украине, что он и делает как во время общественных богослужений, так и келейно, к этому призывает вверенную ему Богом паству.

Запорожский архипастырь рассказал Его Блаженству о трудной ситуации, в которой сегодня находится Украинская Православная Церковь. Некоторые политики, особенно те, которые вообще не имеют никакого отношения к Православию, хотят создать в Украине организацию под названием «Единая Поместная Церковь», а во главе ее видят бывшего митрополита УПЦ Филарета, которого, что показательно, в том числе и Константинопольский патриархат считает человеком, учинившим церковный раскол. Кроме того, эти популисты пытаются получить от Патриарха Варфоломея Томос о признании легитимности этой организации.

По этому поводу Александрийский Патриарх отметил, что современные политики чаще наносят вред Церкви, чем Ей помогают. Им, да и нам, нужно помнить, что «даже волос не может упасть с нашей головы без воли Божией» (см. Мф. 10:29), следовательно не всегда то, что им хочется, будет угодно Богу, который все делает для нашего вечного спасения, а не для сиюминутных прихотей.

Патриарх Феодор ІІ подчеркнул, что вопросы автокефалии должны решаться путем братского обсуждения, поскольку лишь только общая поддержка может помогать их решению. «Будем просить Бога, делающего все нам во благо, чтобы Он вразумил всех для решения этих проблем. Если схизматик Денисенко хочет вернуться в лоно Церкви, то ему необходимо обращаться туда, откуда он ушел. То, что отпало, должно вернуться туда, откуда отпало. Бог милосерден к тем, кто кается. Так и Церковь прощает и принимает в свои материнские объятия всех, кто кается», – отметил Предстоятель Александрийской Православной Церкви.

Митрополит Лука также рассказал о прошедшем недавно совещании архиереев УПЦ (из 87 епископов присутствовало 71), на котором они единогласно подтвердили, что имеющийся канонический статус УПЦ вполне достаточен для того, чтобы доносить слово Истины народу Украины.

В связи с этим Патриарх Феодор просил передать братские благопожелания и поддержку Блаженнейшему митрополиту Онуфрию, Предстоятелю Украинской Православной Церкви, а архиереям пожелал держаться своего Предстоятеля, подражать его молитвенному подвигу, твердости веры и верности Матери-Церкви.

Также господин Лука пообщался с участником богослужения – представителем Константинопольского Патриархата, митрополитом Корейским Амвросием, членом Священного Синода Вселенской Церкви. Во время беседы митрополит Амвросий заверил и просил передать украинцам, что Патриарх Варфоломей любит народ Украины, переживает и молится за установление мира в стране. Особо Патриарха Варфоломея волнует раскол, который учинил нынешний глава «Киевского патриархата» при поддержке политиков. Осознавая ответственность за церковное единство, Его Всесвятейшество желает, не вмешиваясь во внутреннюю жизнь Украинской Православной Церкви и в политическую ситуацию, помочь в решении очень сложного вопроса – существования схизмы в Украине, который может быть урегулирован только каноническим путем. Вопрос настолько сложен, что пока никто не знает, как его разрешить и при этом не потерять наших братьев, пока находящихся в расколе, вернуть их в спасительное лоно Православной Церкви. Митрополит Лука проинформировал владыку Амвросия о том, что в случае легимитизации т.н. Киевского патриархата объединение Православия в Украине все равно не состоится, а наоборот произойдет углубление и консервация уже существующих разделений на фоне дальнейшей дестабилизации украинского общества. Украину захлестнёт волна кровавых событий, так как «патриарх» Филарет часто заявлял о том, что его организация должна владеть имуществом УПЦ, в частности Киево-Печерской и Почаевскими Лаврами, другими значимыми церковными объектами. От депутатов Верховной Рады он требует узаконить свои претензии, кроме этого имеет поддержку вооруженных националистических организаций, которые уже проявили себя при захвате храмов УПЦ в разных регионах Украины.

Представитель Вселенского Патриархата подчеркнул, что Патриарх Варфоломей понимает это и старается приложить свои усилия к установлению мира в Украине, помогать примирению православных и объединению всех для созидания на благо Православной Церкви. Он искренне верит, что в этот сложный период ключом для решения данного кризиса является единство. «Решения пока еще нет. Для этого необходимо время и наши усиленные молитвы о вразумлении всех нас и тех, кто наделен большими полномочиями, ради достижения положительного результата на благо всей Церкви», – отметил господин Амвросий.

Кроме этого, Запорожский архипастырь поинтересовался о якобы желании Святейшего Патриарха Варфоломея даровать Томос об автокефалии в ближайшее время. В связи с этим господин Амвросий отдельно подчеркнул, что таких намерений нет, а православных попросил «не поддаваться на пропагандистские уловки некоторых средств массовой информации. Пока нет мира и единства в Украине, пока не найдены те пути, которые помогут вылечить раскол, пока нет покаяния со стороны тех, кто учинил рану раскола на теле Матери-Церкви – говорить о Томосе преждевременно. Кампания за легализацию раскола, которая сейчас развязана некоторыми украинскими политическими силами и СМИ – это чистой воды пропаганда, к которой Патриарх Варфоломей не имеет никакого отношения». Митрополит Амвросий еще раз акцентировал внимание на том, что Константинопольский Патриарх однозначно желает помочь в решении проблемы раскола, а не создать еще один раскол. Работа над врачеванием разделения продолжается, но насколько долго она будет идти – известно одному Богу. Сообщения же ряда украинских СМИ о ее быстром завершении являются отражением их желания, а не действительности.

После Литургии господин Лука имел возможность также пообщаться с собратьями-архиереями из других Поместных Православных Церквей, которые высказывали свою моральную и молитвенную поддержку, слова благопожеланий Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию и братскому во Христе народу Украины.

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