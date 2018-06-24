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Земфира травмировалась во время концерта
24.06.2018 18:50
Земфира травмировалась во время концерта
original-1477801116Певица Земфира сейчас дает концерты в Берлине. Звезда во время выступления выкладывалась на сто процентов. В какой-то момент Земфира решила прыгнуть в толпу, поскольку ей показалось, что фанаты стоят очень близко друг к другу.

Но в этот раз ее коронный номер не удался. В порыве эмоций Земфира была неосторожной и травмировалась — повредила колени.

Но, не смотря на это,  настроение  певицы не пропало, она все-таки продолжила общение с поклонниками и приняла все приготовленные фанатами букеты. В конце выступления Земфира поблагодарила Берлин за теплый прием.

Напомним, ранее сообщалось, что Земфира записала песню с Дэвидом Брауном.

Также, есть информация о том, что Земфира получила с онлайн-продаж нового альбома 2 мил. рублей

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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