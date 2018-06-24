Но в этот раз ее коронный номер не удался. В порыве эмоций Земфира была неосторожной и травмировалась — повредила колени.

Но, не смотря на это, настроение певицы не пропало, она все-таки продолжила общение с поклонниками и приняла все приготовленные фанатами букеты. В конце выступления Земфира поблагодарила Берлин за теплый прием.

Напомним, ранее сообщалось, что Земфира записала песню с Дэвидом Брауном.

Также, есть информация о том, что Земфира получила с онлайн-продаж нового альбома 2 мил. рублей

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