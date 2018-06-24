|Земфира травмировалась во время концерта
|24.06.2018 18:50
|
Певица Земфира сейчас дает концерты в Берлине. Звезда во время выступления выкладывалась на сто процентов. В какой-то момент Земфира решила прыгнуть в толпу, поскольку ей показалось, что фанаты стоят очень близко друг к другу.
Но в этот раз ее коронный номер не удался. В порыве эмоций Земфира была неосторожной и травмировалась — повредила колени.
Но, не смотря на это, настроение певицы не пропало, она все-таки продолжила общение с поклонниками и приняла все приготовленные фанатами букеты. В конце выступления Земфира поблагодарила Берлин за теплый прием.
Напомним, ранее сообщалось, что Земфира записала песню с Дэвидом Брауном.
Также, есть информация о том, что Земфира получила с онлайн-продаж нового альбома 2 мил. рублей
Поделитесь статьей с друзьями