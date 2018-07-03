|В России допустили возможность обмена Сенцова, но на Вышинского
|03.07.2018 06:48
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Украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов может
оказаться в списке на обмен. Об этом заявил аместитель председателя
комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей
Кондратьев, передает российское РИА Новости.
Он предположил, что Сенцова могут обменять на руководителя РИА
Новости Кирилла Вышинского, чьего имени нет в списке 23
удерживаемых в Украине россиян на обмен.
Как сообщал news24ua ранее, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко озвучила фамилии 23 российских граждан, которых Украина готова отдать в обмен на украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах.