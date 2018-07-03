Украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов может оказаться в списке на обмен. Об этом заявил аместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев, передает российское РИА Новости.



"Я думаю, Сенцов может попасть. Тема его обмена не раз поднималась украинской стороной, его фамилия по-прежнему актуальна", - отметил Кондратьев.



Он предположил, что Сенцова могут обменять на руководителя РИА Новости Кирилла Вышинского, чьего имени нет в списке 23 удерживаемых в Украине россиян на обмен.



Сейчас его фамилии нет в списке, который объявила Украина, но она может там появиться в любой момент", - поделился Кондратьев.

Как сообщал news24ua ранее, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко озвучила фамилии 23 российских граждан, которых Украина готова отдать в обмен на украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах.

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