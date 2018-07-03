За последнее время, в кругу предпринимателей самой обсуждаемой новостью является заявление о запуске пилотного проекта анонсированного и.о. министра финансов Оксаной Маркаровой.

Согласного нового решения, которое премьер министр В.Б. Гройсман уже успел охарактеризовать как «освобождение от кассовоаппаратного рабства», предпринимателям предлагают отказаться от кассовых аппаратов в пользу современных «гаджетов». В качестве современных РРО, и.о. министра финансов Маркарова, предлагает использовать современные смартфоны, планшеты или ноутбуки. Кроме этого, в презентации особое внимание было направлено на простоту регистрации в органах ГФС, а также отмену обязательного прохождения технического обслуживания РРО и существенного снижения стоимости РРО, передает со ссылкой на .

Инициатива министерства финансов, как и задумано, на ура была воспринята предпринимателями Украины. Однако, как и к любому нововведению, принятому кабинетом министров, стоит внимательно присмотреться и изучить нормативные документы, что мы и сделали.

Так, согласно постановлению кабинета министров №472 от 13.06.2018, к новым программно-аппаратным комплексам должны применяться следующие требования:





Выполнение регистрации расчетных операций и передача контрольной отчетности в реальном времени через интернет;

Сохранение данных про товары и услуги, на основе которых формируются расчетные документы;

Печать расчетных, отчетных и иных документов;

Программно-аппаратный комплекс должны состоять из следующих узлов: а) фискальная память для хранения данных, на основе которых формируются расчетные документы; б) часы и календарь с автономным питанием; в) механизм печати чеков и отчетности; г) запоминающее устройство, хранящее внутреннее программное обеспечение (программную память); д) модуль безопасности, разработанный с учетом требований по предотвращению уничтожения или искажения данных расчетных операций;



Использование электронной цифровой подписи, для совершения технологических операций.

Как мы видим из выше перечисленных требований, не каждый «гаджет» способен удовлетворять таким требованиям как нам рассказали. Более того, оказывается программно-аппаратный комплекс это не просто смартфон, а целый ряд устройств или устройство, содержащее в себе, по сути, все элементы современного кассового аппарата дополненное программным обеспечением. И получается что, «освобождение от кассовоаппаратного рабства» В.Б. Гройсмана, может обернуться для рядового предпринимателя не упрощением, а усложнением ведения бизнеса в Украине. Надо заметить, что после удачного окончания эксперимента правительство собирается заставить всех предпринимателей использовать кассовые системы не взирая на формы ведения бизнеса. Кроме этого, хотелось бы понять, как работают разнообразные гаджеты в реальных условиях таких как низкие температуры, руки продавца мяса, рыбы- одетые в перчатки и много других факторов. Стоит отметить, что современные кассовые аппараты разработанные и произведенные в Украине сегодня все эти нагрузки выдерживают.

Что получается. Нормы и требования, которые разрабатывались и которым следовали все производители кассовых аппаратов, перенесли в новое постановление как требования к новым программно-аппаратным комплексам. На данный момент получается, что отказ от привычных кассовых аппаратов, которые на данный момент выполняют все функции, и переход на новые комплексы обойдутся предпринимателю дороже. Тогда можно экономить на техническом обслуживании 200 грн/мес. подумаете вы. Да можно экономить, но затраты на бесперебойный доступ к интернету, а также услуги эквайера полностью ложатся на плечи предпринимателя. Кроме этого программное обеспечение, выполняющее роль кассового аппарата, тоже будет требовать технической поддержки, а она может оказаться значительно выше суммы в 200 грн/мес.

Что касается чека, который можно не печатать, а отправлять в электронном виде покупателю - эта инициатива имеет право на жизнь, при условии, что все жители Украины имеют смартфоны и электронные адреса, а тут уже надо учитывать Закон Украины о персональных данных, но по требованию покупателя необходимо обеспечить печать бумажного чека. А как мы знаем, далеко не каждый откажется от бумажного чека, как документа подтверждающего покупку.

Подводя не утешительный итог проекта под названием «освобождение от кассовоаппаратного рабства», можно сделать вывод, что подобные реформаторское изменения, вряд ли смогут упростить жизнь предпринимателю, по крайней мере, в том виде, в котором они на данный момент внедряются.

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