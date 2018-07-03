Оккупанты обстреливали из гранатометов и пулеметов позиции Вооруженных сил Украины в Луганской и Донецкой областях, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил. Один украинский военный получил ранения Фото: Міністерство оборони України / Facebook Отмечается, что украинские подразделения нанесли "адекватный ответ" и ранили двух боевиков.Сепаратисты использовали гранатометы и пулеметы возле Золотого, Крымского, Новозвановки и Причепиловки (Луганская область), а также Луганского, Водяного, Гнутово, Новолуганского, Широкино, Павлополя, Чермалыка и Лебединского (Донецкая область), говорится в сводке. https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/402673796891909 Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.1 июля на востоке Украины должно было вступить в силу "хлебное перемирие", но его в первый же день сорвали боевики. Предыдущие попытки наладить режим прекращения огня также терпели неудачу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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