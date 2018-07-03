|За сутки на Донбассе боевики 24 раза нарушили перемирие – Объединенные силы
|03.07.2018 06:58
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Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.1 июля на востоке Украины должно было вступить в силу "хлебное перемирие", но его в первый же день сорвали боевики. Предыдущие попытки наладить режим прекращения огня также терпели неудачу.
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