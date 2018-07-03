Мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал, что на будущих президентских выборах будет поддерживать нынешнего главу государства Петра Порошенко.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью телеканалу NEWSONE.

"Я считаю, что человек должен быть подготовлен на такую высокую должность как президент. Считаю, что таковым президентом является Порошенко Петр Алексеевич. Давайте поживем и посмотрим, но сегодня я говорю так. Я не вижу из той линейки политиков, идущих на должность президента, достойного человека, который мог бы дать бой Порошенку по разуму и подготовленности", - отметил он.

Также, по мнению Кернеса, президентские выборы в Украине пройдут в назначенный срок, то есть в марте 2019 года.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что люди из окружения министра внутренних дел Арсена Авакова причастны к покушению на него.

Кернес уточнил, что покушение на него произошло во время пробежки по маршруту, который он не менял много лет. По его словам, все было спокойно, пока в Украине не произошла Революция Достоинства.

"Случилась революция и я продолжал отстаивать интересы Украины. Я не давал создавать никаких республик. Но я должен был себя морально и физически поддерживать. И в один из таких дней в меня стреляют. Кто мог это сделать? Конечно, это люди около Авакова. Потому что помимо того, что стреляли, была еще поставлена растяжка. Это значит, что люди имели доступ к оружию", - заявил мэр Харькова.

Он рассказал, пытался ли нанимать людей, чтобы те расследовали покушение на него параллельно с полицией.

"Ко мне в Израиле приходили разные службы, которые давали намеки на определенную информацию. Она вся стекалась в одну сторону: в сторону министра внутренних дел", - уточнил Кернес.

Кроме того, он заявил, что как только Аваков пришел ко власти, против него открыли уголовное дело.

"Не успел он (Арсен Аваков - ред.) еще стать министром внутренних дел, то есть он еще исполняющий обязанности, прошло два дня – уже возбуждено в отношении меня уголовное дело. Ни за что, ни про что. И пиарилось оно очень долго с очень негативной стороны", - сказал мэр Харькова.

Жители Харькова стали более культурно вести себя на дороге после жуткого ДТП на улице Сумской, в результате которого погибли шесть человек.

Об этом также заявил мэр Харькова Геннадий Кернес в эксклюзивном интервью телеканалу NEWSONE.

"Это ДТП дало повод не только говорить, но и задуматься о тех скоростях, которые есть. Люди и водители стали более толерантны и культурны в этом отношении", - отметил он.

По словам Кернеса, в городе все делается для того, чтобы пешеходы и водители чувствовали себя безопасно.

"Установлены дополнительные видеокамеры и знаки. Мы создаем объекты пешеходного перехода. Но это не просто, все требует финансовых вливаний", - уточнил мэр Харькова.

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