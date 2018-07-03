Мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал, что на будущих
президентских выборах будет поддерживать нынешнего главу
государства Петра Порошенко.
Об этом он заявил в эксклюзивном интервью телеканалу
NEWSONE.
"Я считаю, что человек должен быть подготовлен на такую высокую
должность как президент.
Считаю, что таковым президентом является Порошенко Петр
Алексеевич.
Давайте поживем и посмотрим, но сегодня я говорю так.
Я не вижу из той линейки политиков, идущих на должность
президента, достойного человека, который мог бы дать бой
Порошенку по разуму и подготовленности", - отметил он.
Также, по мнению Кернеса, президентские выборы в Украине пройдут
в назначенный срок, то есть в марте 2019 года.
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что люди из окружения
министра внутренних дел Арсена Авакова причастны к покушению на
него.
Кернес уточнил, что покушение на него произошло во время
пробежки по маршруту, который он не менял много лет. По его словам,
все было спокойно, пока в Украине не произошла Революция
Достоинства.
"Случилась революция и я продолжал отстаивать интересы
Украины.
Я не давал создавать никаких республик. Но я должен был себя
морально и физически поддерживать.
И в один из таких дней в меня стреляют. Кто мог это сделать?
Конечно, это люди около Авакова.
Потому что помимо того, что стреляли, была еще поставлена
растяжка. Это значит, что люди имели доступ к оружию", - заявил мэр
Харькова.
Он рассказал, пытался ли нанимать людей, чтобы те расследовали
покушение на него параллельно с полицией.
"Ко мне в Израиле приходили разные службы, которые давали намеки
на определенную информацию. Она вся стекалась в одну сторону: в
сторону министра внутренних дел", - уточнил Кернес.
Кроме того, он заявил, что как только Аваков пришел ко власти,
против него открыли уголовное дело.
"Не успел он (Арсен Аваков - ред.) еще стать министром
внутренних дел, то есть он еще исполняющий обязанности, прошло два
дня – уже возбуждено в отношении меня уголовное дело. Ни за что, ни
про что.
И пиарилось оно очень долго с очень негативной стороны", -
сказал мэр Харькова.
Жители Харькова стали более культурно вести себя на дороге после
жуткого ДТП на улице Сумской, в результате которого погибли шесть
человек.
Об этом также заявил мэр Харькова Геннадий Кернес в эксклюзивном
интервью телеканалу NEWSONE.
"Это ДТП дало повод не только говорить, но и задуматься о тех
скоростях, которые есть. Люди и водители стали более толерантны и
культурны в этом отношении", - отметил он.
По словам Кернеса, в городе все делается для того, чтобы
пешеходы и водители чувствовали себя безопасно.
"Установлены дополнительные видеокамеры и знаки. Мы создаем
объекты пешеходного перехода. Но это не просто, все требует
финансовых вливаний", - уточнил мэр Харькова.
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