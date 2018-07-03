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Редкое издание "Гарри Поттера и философского камня" продали за £56 тысяч
03.07.2018 07:06
Книга британской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" вышла в свет в 1997 году и была одним из 500 первых экземпляров. Она содержит много опечаток, которые в переизданиях уже были исправлены. Книга вышла в свет в 1997 году Фото: bonhams.com Книга вышла в свет в 1997 году и была одним из 500 первых экземпляров. Она содержит много опечаток, которые в переизданиях уже были исправлены. 11 лет назад ее купила школьница на железнодорожной станции.Примечательно и то, что в первом тираже указано полное имя автора Джоан Роулинг – Joanne Rowling, тогда как в дальнейшем она стала использовать для своих произведений инициалы – J .K. Rowling.Книгу приобрел неизвестный покупатель из США.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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