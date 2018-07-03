Книга британской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и
философский камень" вышла в свет в 1997 году и была одним из 500
первых экземпляров. Она содержит много опечаток, которые в
переизданиях уже были исправлены. Книга вышла в свет в 1997 году
Фото: bonhams.com Книга вышла в свет в 1997 году и была одним из
500 первых экземпляров. Она содержит много опечаток, которые в
переизданиях уже были исправлены. 11 лет назад ее купила школьница
на железнодорожной станции.Примечательно и то, что в первом тираже
указано полное имя автора Джоан Роулинг – Joanne Rowling,
тогда как в дальнейшем она стала использовать для своих
произведений инициалы – J .K. Rowling.Книгу приобрел
неизвестный покупатель из США.
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