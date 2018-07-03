1 июля водитель пригородной маршрутки в Донецкой области сообщением "Славянск-Былбасовка" напал на пассажира,передает со ссылкой на .

Душил его, ругал нецензурной лексикой за то, что тот хотел воспользоваться льготным проездом. Об этом сам пострадавший 19-летний Влад Самусенко написал на странице сообщества в Facebook "Родной Славянск".

"Я ехал к друзьям, зашел в автобус. Предоставив документ Единого билета водителю, услышал в свой адрес ненормативную лексику. И в результате этого ко мне было применено физическое воздействие", - сообщил Самусенко.

"Вот тварь старая, жизнь прожил, а ума не нажил!?! Люди, так что с вами происходит? "," Ужас! "," Да, знакомый дядя "," Водителя за такое самоуправство надо посадить на нары. Ради тех нескольких гривен он готов убить пассажира "," Так с ребенком-сиротой делать, дурак, просто нет слов "," Надеюсь, доблестная полиция примет меры"," Можно представить как и куда можно вляпаться с этим неадекватом"," Таких водителей лишать права перевозки пассажиров и лишать категории "," Такому водителю только баранов на живодерню возить, а не людей", - прокомментировали случай в сети.

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