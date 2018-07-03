Сегодня состоится церемония прощания с директором Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МОЗ Украины, доктором медицинских наук, профессором, врачом-хирургом Александром Лариным. Об этом сообщает со ссылкой на сайт Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей.

"Прощание коллектива с Александром Сергеевичем Лариным состоится в 10.30 03.07.2018 года по адресу г.Киев, Кловский спуск 13а на территории Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МОЗ Украины", - указано в сообщении учреждения.

В прощальную путь могут провести родные, друзья, коллеги в 12.00 на Зверинецком кладбище.

Ларин Александр Сергеевич был инициатором создания Центра (ноябрь 1994) и за почти 24 года управления Центром сделал его одним из самых мощных в Украине научно-практическим учреждением, которое признано отечественным и мировым медицинским сообществом, по оказанию помощи больным с эндокринной и сопутствующей патологией.

"Это стало возможным благодаря масштабному мышлению, большом управленческому и медицинскому опыту Ларина Александра Сергеевича, его умении слушать, подбирать кадры, помогать их профессиональному развитию, умению использовать свои и их знания, умения для развития Центра и исключительно на благо пациентов, постоянному стремлению использовать все новейшие отечественные и мировые достижения науки и техники для улучшения доступности, качества и эффективности медицинской помощи пациентам", - считают коллеги врача.

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