|Лукашенко не будет выбирать между Западом и Востоком
|03.07.2018 07:17
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Об этом Лукашенко заявил 2 июля, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости (празднуется 3 июля).
«За свою независимость мы уже переплатили…Сознавая себя неотъемлемой частью Европы и постсоветского пространства, мы протягиваем руку дружбы и сотрудничества всем», – цитирует Лукашенко пресс-служба президента Беларуси.
Лукашенко добавил, что Беларусь не будет выбирать между Западом и Востоком:
«Наш народ выбирает независимость, мир и партнерство. Мы выбираем Беларусь», – подчеркнул президент.
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