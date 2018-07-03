Об этом Лукашенко заявил 2 июля, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости (празднуется 3 июля).

«За свою независимость мы уже переплатили…Сознавая себя неотъемлемой частью Европы и постсоветского пространства, мы протягиваем руку дружбы и сотрудничества всем», – цитирует Лукашенко пресс-служба президента Беларуси.

Лукашенко добавил, что Беларусь не будет выбирать между Западом и Востоком:

«Наш народ выбирает независимость, мир и партнерство. Мы выбираем Беларусь», – подчеркнул президент.

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