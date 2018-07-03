За прошедшие сутки, 2 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики, пренебрегая решением Трехсторонней контактной группы по установлению так называемого “хлебного перемирия”, продолжали активность практически по всей линии соприкосновения. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Запрещенное Минского договоренностями оружие не использовалось. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

“На Луганском направлении неспокойно было в районе населенных пунктов Крымское и Причепиловка, где враг применял автоматические гранатометы и стрелковое оружие”, — указано в сообщении.

Военные также добавили, что: “военнослужащие Объединенных сил, которые непосредственно ведут оборонительные бои на переднем крае имеют право открывать огонь по решению того командира подразделения (от наблюдательного поста взвода и выше), по которому враг применяет оружие или осуществляет наступление. Все решения по адекватного ответа принимаются на месте”.

“За прошедшие сутки соперник также проявил себя в районе Светлодарской дуги. Там наши позиции обстреливались из стрелкового оружия в районе населенных пунктов Луганское и Новозвановка. Также враг совершил обстрел новых позиций, которые занимает рота глубинной разведки из состава Объединенных сил, на восточной окраине Золотого-4, получив адекватный ответ обстрел был прекращен. Наши позиции в районе населенного пункта Новолуганское оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один наш защитник получил ранения. На Донецком направлении враг проявил себя, обстреляв защитников Песков из противотанковых гранатометов”, - сообщили в штабе.

“Наиболее горячая обстановка на Мариупольском направлении, где наблюдалось наибольшее количество провокаций в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово, Широкино, Павлополь, Чермалык и Лебединское. Огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг пытался заставить наших защитников открыть огонь. По уточненным данным разведки, двое боевиков российских оккупационных войск ранены”, - передают в пресс-центре ООС.

“Несмотря на объявленное перемирие боевики российских оккупационных войск в течение текущих суток три раза открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Крымского, что на Луганском направлении, и в районе населенных пунктов Водяное и Широкино, что на Мариупольском направлении”, - отметили в пресс-центре ООС.

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