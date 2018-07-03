Подсудимый экс-директор оздоровительного лагеря "Виктория" Петрос Саркисян не должен нести гражданско-правовую ответственность за пожар, так как был наемным работником, отметил адвокат семей 37 пострадавших детей Николай Стоянов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Во время пожара в Одессе в сентябре 2017 года погибло трое детей Фото: odesa.dsns.gov.ua Он отметил, что подсудимый экс-директор комплекса Петрос Саркисян был наемным работником и должен нести уголовную или административную ответственность за пожар, но не гражданско-правовую, которая предусматривает компенсацию морального ущерба."В детском лагере "Виктория" нет своего имущества – все принадлежит территориальной общине в лице Одесского горсовета", – уточнил Стоянов.По его словам, Саркисян действовал в соответствии с контрактом, заключенным им с департаментом образования и науки горсовета, следовательно именно власти Одессы должны выплатить компенсацию потерпевшим.Заслушав позиции участников процесса, судья Виктор Чаплицкий обратил внимание представителя защиты пострадавших на то, что в иске не указано, какое именно имущество общины Одессы подлежит аресту. Судья предложил Стоянову в течение трех суток исправить документ, дополнив иск необходимыми сведениями.Вечером 15 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" на улице Дача Ковалевского в Одессе вспыхнул пожар. В санатории находились 150 детей, 42 из них – в горящем корпусе. Погибли три девочки: Анастасия Кулинич, София Мазур и Снежана Арпентий. Они жили в лагере в одной комнате. В сентябре суд арестовал без права залога директора лагеря Саркисяна и старшего воспитателя Наталию Янчик. Им объявили о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель детей. В апреле 2018 года суд дал Янчик условный срок.В деле о пожаре в "Виктории" также фигурируют два чиновника ГСЧС и экс-вице-мэр Одессы. 8 мая прокуратура Одесской области сообщила Саркисяну и его заместителю о подозрении в завладении чужим имуществом и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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