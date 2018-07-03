|
Родственники пострадавших во время пожара в детском лагере "Виктория" требуют у властей Одессы 3,9 млн компенсации
|
03.07.2018 07:21
|
Подсудимый экс-директор оздоровительного лагеря "Виктория" Петрос
Саркисян не должен нести гражданско-правовую ответственность за
пожар, так как был наемным работником, отметил адвокат семей 37
пострадавших детей Николай Стоянов. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Во время пожара в Одессе в сентябре 2017 года
погибло трое детей Фото: odesa.dsns.gov.ua Он отметил, что
подсудимый экс-директор комплекса Петрос Саркисян был наемным
работником и должен нести уголовную или административную
ответственность за пожар, но не гражданско-правовую, которая
предусматривает компенсацию морального ущерба."В детском лагере
"Виктория" нет своего имущества – все принадлежит
территориальной общине в лице Одесского горсовета", – уточнил
Стоянов.По его словам, Саркисян действовал в соответствии с
контрактом, заключенным им с департаментом образования и науки
горсовета, следовательно именно власти Одессы должны выплатить
компенсацию потерпевшим.Заслушав позиции участников процесса, судья
Виктор Чаплицкий обратил внимание представителя защиты пострадавших
на то, что в иске не указано, какое именно имущество общины Одессы
подлежит аресту. Судья предложил Стоянову в течение трех суток
исправить документ, дополнив иск необходимыми сведениями.Вечером 15
сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" на улице Дача
Ковалевского в Одессе вспыхнул пожар. В санатории
находились 150 детей, 42 из них – в горящем
корпусе. Погибли три девочки: Анастасия Кулинич, София
Мазур и Снежана Арпентий. Они жили в лагере в одной комнате. В
сентябре суд арестовал без права залога директора лагеря
Саркисяна и старшего воспитателя Наталию Янчик. Им
объявили о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности,
повлекшем гибель детей. В апреле 2018 года суд дал Янчик
условный срок.В деле о пожаре в "Виктории" также
фигурируют два чиновника ГСЧС и экс-вице-мэр
Одессы. 8 мая прокуратура Одесской области сообщила
Саркисяну и его заместителю о подозрении в завладении чужим
имуществом и внесении в официальные документы заведомо ложных
сведений.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира