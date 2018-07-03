Встреча президентов РФ и США состоится в столице Финляндии Хельсинки, 16 июля. Во время переговоров лидеры обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений.

Президент США Дональд Трамп запланировал переговоры с лидером России Владимиром Путиным в Хельсинки в формате тет-а-тет, сообщает CNN.

По данным источника телеканала, Трамп запланировал встречу с Путиным один на один перед переговорами в расширенном формате. Во время этой встречи в зале будут находится помимо лидеров лишь переводчики.

CNN напомнил, что подобную тактику Трамп избрал на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые состоялись в июне в Сингапуре.

Отметим, что во время первой встречи Трампа и Путина на саммите G20 в Гамбурге президента США сопровождал тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон вместе с переводчиком.

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