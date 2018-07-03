В Генеральном штабе Украины уверены, что присвоение российским военным частям названий украинских городов демонстрирует тот факт, что Россия не собирается останавливаться на Донбассе и в Крыму. РФ также направлена на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины. Об этом написал глава Генштаба Украины Виктор Муженко на своей странице в Facebook, передает

"Подписал приказ Генерального штаба, который четко регламентирует выполнение командирами (начальниками) всех уровней управления Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет их символики", - сообщил он.



Относительно присвоения так называемых почетных наименований частям российской армии, В. Муженко отметил, что украинское войско имеет собственные военно-исторические традиции и действия России никак на него не влияют.



"Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию - воровать чужую историю и славу. Эта маркировка территории и озвучивания претензий на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения", - написал он.



Глава Генштаба подчеркнул, что это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и в Крыму. Он также направлен на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины.



Как сообщал президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных названий ряду частей российской армии. Так, 6-й танковый полк российской армии теперь носит почетное наименование "гвардейский Львовский", 68-й танковый полк - "гвардейский Житомирско-Берлинский", 163-й танковый полк - "гвардейский Нежинский".

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