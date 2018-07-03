В Генеральном штабе Украины уверены, что присвоение российским
военным частям названий украинских городов демонстрирует тот факт,
что Россия не собирается останавливаться на Донбассе и в Крыму. РФ
также направлена на мобилизацию пророссийских сил на территории
Украины. Об этом написал глава Генштаба Украины Виктор Муженко на
своей странице в Facebook, передает
"Подписал приказ Генерального штаба, который четко
регламентирует выполнение командирами (начальниками) всех уровней
управления Закона Украины "Об осуждении коммунистического и
национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в
Украине и запрет их символики", - сообщил он.
Относительно присвоения так называемых почетных наименований частям
российской армии, В. Муженко отметил, что украинское войско имеет
собственные военно-исторические традиции и действия России никак на
него не влияют.
"Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию -
воровать чужую историю и славу. Эта маркировка территории и
озвучивания претензий на земли других народов, к которым Россия не
имеет никакого отношения", - написал он.
Глава Генштаба подчеркнул, что это четкий сигнал нам и миру, что
агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и в Крыму. Он
также направлен на мобилизацию пророссийских сил на территории
Украины.
Как сообщал президент России Владимир Путин подписал указы о
присвоении почетных названий ряду частей российской армии. Так, 6-й
танковый полк российской армии теперь носит почетное наименование
"гвардейский Львовский", 68-й танковый полк - "гвардейский
Житомирско-Берлинский", 163-й танковый полк - "гвардейский
Нежинский".
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