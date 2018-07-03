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На Филиппинах во время торжественного мероприятия застрелили мэра
03.07.2018 07:29
Причиной убийства мэра города Танаван Антонио Халили могла быть политика мэра по борьбе с наркоторговлей Мэр (в синем пиджаке в центре) скончался в больнице Скриншот: Gerry Yson Laresma / Facebook Инцидент произошел во время церемонии поднятия флага. Участники торжества пели гимн страны, когда раздался выстрел.Представитель мэрии Херардо Ларешма сообщил, что присутствующие услышали выстрел, а затем увидели, как падает мэр. Затем началась паника.Халили забрала скорая, он скончался в больнице.По словам Ларешмы, причиной убийства могла быть политика мэра по борьбе с наркоторговлей, он получал угрозы.
https://www.facebook.com/gerry.laresma/videos/2241238322558730/

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