Причиной убийства мэра города Танаван Антонио Халили могла быть
политика мэра по борьбе с наркоторговлей Мэр (в синем пиджаке в
центре) скончался в больнице Скриншот: Gerry Yson Laresma /
Facebook Инцидент произошел во время церемонии поднятия флага.
Участники торжества пели гимн страны, когда раздался
выстрел.Представитель мэрии Херардо Ларешма сообщил, что
присутствующие услышали выстрел, а затем увидели, как падает мэр.
Затем началась паника.Халили забрала скорая, он скончался в
больнице.По словам Ларешмы, причиной убийства могла быть политика
мэра по борьбе с наркоторговлей, он получал угрозы.
https://www.facebook.com/gerry.laresma/videos/2241238322558730/
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