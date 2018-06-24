|Украина договорилась о новом газовом контракте с Россией – Порошенко
|24.06.2018 18:52
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в ходе переговоров в Милане были согласованы основные параметры нового газового контракта для Украины.
"У нас есть определенный осторожный прогресс в газовом вопросе. Мы договорились об основных параметрах контракта и сейчас завершаются переговоры по поводу источников покрытия дефицита необходимых средств для финансирования контракта", - сказал Порошенко по завершению переговоров "нормандском формате". Он также проинформировал, что надеется на достижение больших результатов к концу текущего дня. "Я надеюсь, сегодня после пяти часов у нас будет больше новостей", - подчеркнул президент.
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