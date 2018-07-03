|Негражданин Саакашвили потребовал срочно взять в плен гражданина Украины Виктора Медведчука
|03.07.2018 07:35
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Глава партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили предложил обменять лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука на крымского режиссера Олега Сенцова, который содержится в российской колонии и голодает с середины мая. Об этом 2 июля экс-президент Грузии написал в Facebook.
Он осудил украинские власти за робость.
Отметим, в Москве допустили возможность обмена Олега Сенцова на руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Фамилия журналиста Кирилла Вышинского отсутствует в списке лиц, которых Киев готов передать Москве в обмен на освобождение украинских заключенных в России, а также в ДНР/ЛНР, поскольку о его выдаче не просила российская сторона, отметила первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.
Ранее сообщалось, что Геращенко озвучила список из 23 осужденных или арестованных на Украине граждан России, которых Киев готов передать Москве в обмен на освобождение украинских заключенных в России, а также в ДНР/ЛНР.
Как сообщалось, с одним осужденным из представленного списка - Одинцовым - собиралась встретиться в СИЗО Киева российский омбудсмен Татьяна Москалькова, но ей это не удалось.
Одинцов и его коллега Александр Баранов в 2014 году перешли служить в российскую армию.
Они были задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины 20 ноября 2016 года возле пункта пропуска "Чонгар" на границе с Крымом.
8 декабря 2016 года Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение в пособничестве в похищении российских военнослужащих двум гражданам Украины.
Как сообщила тогда "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Светлана Петренко, "управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, Главным следственным управлением СК России в рамках расследования уголовного дела о похищении российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова установлена причастность к этому преступлению граждан Украины Романа Ткаченко и Сергея Павленко".
В феврале 2017 года Баранов и Одинцов были приговорены Дарницким райсудом Киева по обвинению в государственной измене и дезертирстве к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно.
15 мая после обысков в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве был задержан руководитель "РИА Новости Украина" Вышинский, имеющий двойное гражданство Украины и России. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве по статье "государственная измена" Уголовного кодекса Украины.
Херсонский городской суд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля.
4 июня в администрацию президента Украины было отправлено по почте заявление о выходе Вышинского из гражданства Украины.