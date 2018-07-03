Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория после
его отравления заявляла, что он "съел что-то не то" в пабе. Теперь
женщина будет участвовать в выборах в Ярославской области, так как
партия "Справедливая Россия" оценила ее "патриотизм". Британские
власти несколько раз отказывали Виктории Скрипаль в визе Скриншот:
Россия 24 / YouTube Он назвал Скрипаль "патриотом России с активной
жизненной позицией". По словам Каширина, женщина "с удовольствием
согласилась" на предложение стать кандидатом от партии.Выборы
депутатов Ярославской областной думы состоятся 9 сентября. Скрипаль
возглавила территориальную группу по избирательному округу №10
(часть Фрунзенского района Ярославля).В начале марта 66-летний
экс-разведчик Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия пережили покушение
в британском Солсбери. В настоящее время они выписаны из
больницы, но их лечение продолжается. Следствие выяснило, что
Скрипалей пытались убить с помощью разработанного в России
нервно-паралитического агента "Новичок". РФ эту информацию
отрицает.Виктория Скрипаль несколько раз подавала требование на
получение британской визы, но каждый раз ей отказывали. Женщина
утверждала, что Скрипаль с дочерью "съели что-то не то" в
пабе, прежде чем были госпитализированы.
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