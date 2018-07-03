Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория после его отравления заявляла, что он "съел что-то не то" в пабе. Теперь женщина будет участвовать в выборах в Ярославской области, так как партия "Справедливая Россия" оценила ее "патриотизм". Британские власти несколько раз отказывали Виктории Скрипаль в визе Скриншот: Россия 24 / YouTube Он назвал Скрипаль "патриотом России с активной жизненной позицией". По словам Каширина, женщина "с удовольствием согласилась" на предложение стать кандидатом от партии.Выборы депутатов Ярославской областной думы состоятся 9 сентября. Скрипаль возглавила территориальную группу по избирательному округу №10 (часть Фрунзенского района Ярославля).В начале марта 66-летний экс-разведчик Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия пережили покушение в британском Солсбери. В настоящее время они выписаны из больницы, но их лечение продолжается. Следствие выяснило, что Скрипалей пытались убить с помощью разработанного в России нервно-паралитического агента "Новичок". РФ эту информацию отрицает.Виктория Скрипаль несколько раз подавала требование на получение британской визы, но каждый раз ей отказывали. Женщина утверждала, что Скрипаль с дочерью "съели что-то не то" в пабе, прежде чем были госпитализированы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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