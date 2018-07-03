Директор иранского управления гражданской обороны Голамреза Джалали обвинил Израиль и некую «соседнюю страну» в развязывании климатической войны.

Иранский чиновник выступил на конференции по вопросам гражданской обороны в аграрных районах страны. Говоря о нынешней засухе, он отметил, что по данным иранских учёных, климат в стране изменился в результате внешнего вмешательства.

Как сообщает иранское агентство Tasnim, следствием «вражеских происков» чиновник считает таяние снегов на высоте более 2200 метров над уровнем моря и отсутствие дождей.

По словам Голамрезы Джалали, Израиль вместе «с одним из соседних Ирану государств» воздействуют на дождевые облака, идущие в сторону Ирана, лишая их возможности пролиться дождем. С другой стороны, недружественные Ирану соседи «похищают» облака, несущие осадки, утверждает начальник иранского управления гражданской обороны.

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