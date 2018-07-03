В воскресенье, 10 июля, наступит настоящая жара после затяжного похолодания, сильных ливней и урагана.

Столбик термометра поднимется до 30 градусов, передает со ссылкой на .

"Тепло начнется с 10 июля. А пока с 1 по 8 число - 18-23 градуса тепла. Дожди еще будут продолжаться в течение недели. Больше они пройдут в центре, на севере. Хотя дожди пройдут по всей Украине. Но они будут небольшими. Не такими обильными, которые прошли в минувшие выходные, - говорит Gazeta.ua народный синоптик Леонид Горбань. - с 10 июля наступит настоящая жара, которая продлится по 24 июля. Затем поступит еще один холодный циклон. А уже последние дни июля тоже будут жаркие".

В течение следующих дней температура будет постепенно повышаться с 18-22 градусов и дойдет до 30 градусов тепла. Теплее только будет на Юге и Востоке, рассказали в Укргидрометцентре.

В минувшие выходные в Украине мощный циклон принес аномальные ливни. Вследствие непогоды подтопило , Чернигов, Ивано-Франковск.

В Чернигове выпала месячная норма осадков. Улицы превратились в реки, затопило авто. Кое-где виднелись только крыши машин. Ливень "смыла" почти полгорода. Поврежден не один жилой дом, десятки автомобилей, разрушенный городской пляж "Золотой берег", дороги. Подтопило библиотечный фонд областной библиотеки.

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