|Племянница Скрипаля идет в депутаты в РФ
|03.07.2018 07:42
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Проживающая в российском Ярославле племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль выдвинута кандидатом в депутаты Ярославской областной думы от партии "Справедливая Россия". Об этом ТАСС сообщил секретарь бюро совета регионального отделения партии Анатолий Каширин, передает
"На партийной конференции были выдвинуты все кандидаты в
депутаты облдумы. Виктория Скрипаль у нас возглавляет список в
десятой территориальной группе. Она не состоит в партии, но готова
вступить, мы давно с ней общаемся", - сказал Каширин.
Как сообщал британская полиция считает, что к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте этого года причастны два человека, которые покинули Соединенное Королевство на следующий день.
Напомним, 4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери влияния нервно-паралитического вещества типа “Новак”. Позже Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.
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