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Власти Польши планируют доказать правомерность своей судебной реформы в Европейском суде
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03.07.2018 07:52
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Решение Европейской комиссии относительно того, что новое польское
законодательство "подрывает принцип независимости судебной власти"
является неправильным, сказал министр иностранных дел Польши Яцек
Чапутович. Польша планирует в строки ответить на все вопросы
Еврокомисии относительно польской судебной реформы Фото:
pixabay.com "Европейский суд является учреждением, должен решать
правовые споры в рамках Европейского Союза. Мы будем доказывать,
что реформа судебной системы находится в компетенции отдельно
взятого государства ЕС. Мы считаем решение Европейской комиссии
неправильным. И мы собираемся это обосновать перед Европейским
судом", – сказал он.В свою очередь вице-министр иностранных
дел и министр по европейским делам Польши Конрад Шиманьский
отметил, что решение Европейского суда может иметь большое значение
для только Европейского союза. Таким образом создастся прецедент
вмешательства властей ЕС в правовую систему отдельно взятого
государства союза.Кроме того, он добавил, что для начала
Европейская комиссия обратилась к правительству Польши с призывом
устранить нарушения в судебной реформе. У польских властей есть
месяц, чтобы ответить на претензии и правительство планирует в срок
ответить на все вопросы.Если же страна не даст ответ в срок или
даст неудовлетворительные объяснения, то тогда Брюссель направит
Варшаве напоминание. Если же и тогда разъяснения не будут получены,
то дело передадут в Европейский суд в Люксембурге.Правящая в Польше
партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость"
инициировала судебную реформу, пытаясь внести изменения в три
закона – о Верховном суде, Национальном судебном совете и Суде
общей юрисдикции. По мнению политсилы, реформа модернизирует
судебную власть. Оппозиция и большинство судейского корпуса
убеждены, что такие изменения ограничивают независимость судов.Три
бывших президента Польши: Лех Валенса, Александр Квасьневский и
Бронислав Коморовский – в открытом письме заявили, что
инициатива партии "Право и справедливость" может привести к
диктатуре. В стране проходили массовые протесты против
судебной реформы. 20 декабря 2017 года Европейская
комиссия предложила Совету ЕС начать процедуру
введения санкций против Польши из-за судебной реформы.Европейский
союз запустил санкционную процедуру против Польши из-за судебной
реформы в стране. В Еврокомисии подчеркнули, что новое
польское законодательство "подрывает принцип независимости судебной
власти".
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