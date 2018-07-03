Решение Европейской комиссии относительно того, что новое польское законодательство "подрывает принцип независимости судебной власти" является неправильным, сказал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Польша планирует в строки ответить на все вопросы Еврокомисии относительно польской судебной реформы Фото: pixabay.com "Европейский суд является учреждением, должен решать правовые споры в рамках Европейского Союза. Мы будем доказывать, что реформа судебной системы находится в компетенции отдельно взятого государства ЕС. Мы считаем решение Европейской комиссии неправильным. И мы собираемся это обосновать перед Европейским судом", – сказал он.В свою очередь вице-министр иностранных дел и министр по европейским делам Польши Конрад Шиманьский отметил, что решение Европейского суда может иметь большое значение для только Европейского союза. Таким образом создастся прецедент вмешательства властей ЕС в правовую систему отдельно взятого государства союза.Кроме того, он добавил, что для начала Европейская комиссия обратилась к правительству Польши с призывом устранить нарушения в судебной реформе. У польских властей есть месяц, чтобы ответить на претензии и правительство планирует в срок ответить на все вопросы.Если же страна не даст ответ в срок или даст неудовлетворительные объяснения, то тогда Брюссель направит Варшаве напоминание. Если же и тогда разъяснения не будут получены, то дело передадут в Европейский суд в Люксембурге.Правящая в Польше партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" инициировала судебную реформу, пытаясь внести изменения в три закона – о Верховном суде, Национальном судебном совете и Суде общей юрисдикции. По мнению политсилы, реформа модернизирует судебную власть. Оппозиция и большинство судейского корпуса убеждены, что такие изменения ограничивают независимость судов.Три бывших президента Польши: Лех Валенса, Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский – в открытом письме заявили, что инициатива партии "Право и справедливость" может привести к диктатуре. В стране проходили массовые протесты против судебной реформы. 20 декабря 2017 года Европейская комиссия предложила Совету ЕС начать процедуру введения санкций против Польши из-за судебной реформы.Европейский союз запустил санкционную процедуру против Польши из-за судебной реформы в стране. В Еврокомисии подчеркнули, что новое польское законодательство "подрывает принцип независимости судебной власти". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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