В Олимпийском доме состоялась рабочая встреча главы Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки с президентом Европейской федерации баскетбола (ФИБА Европа) Тургаем Демирелем, информирует со ссылкой на НОК Украины.

Во встрече также принял участие вице-президент ФИБА Европа, член исполкома НОК Украины и президиума ФБУ, Олимпийский чемпион Александр Волков, президент ФБУ Михаил Бродский и генеральный секретарь организации Владимир Драбиковский.

В ходе конструктивного диалога стороны обсудили нынешнее состояние и дальнейшие перспективы развития баскетбола в Украине.

Демирель отметил, что ФИБА Европа уже в ближайшей перспективе рассчитывает на Украину как на страну-хозяйку Евробаскета.

“Сейчас формат проведения Евробаскета изменен, так хозяевами ближайших чемпионатов Европы — 2021 или 2025 — могут стать сразу 4-5 стран. Украина, которая получала эту почетную миссию еще в 2015 году, однако, к сожалению, не смогла ею воспользоваться, сохраняет за собой приоритетное право стать хозяином турнира так быстро, как только почувствует готовность страны и национальной сборной”, — отметил председатель ФИБА.

Напомним, что Украина должна была проводить европейское первенство в 2015 году, однако из-за социально-политического положение Украины отказалась от принятия такого престижного мероприятия.

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