В жестоко убили убили местного бизнесмена и сына бывшего народного депутата, а также соратника бывшего мэра Леонида Черновецкого 40-летнего Дмитрия Ржавского,передает со ссылкой на .

Мужчине угрожали расправой, убили на работе. Его нашли в луже крови, сообщил в Facebook экс-нардеп Александр Ржавский.

"Наш старший сын погиб. Его убили страшным варварским способом. Он, умирал днем ​​в луже крови на бетонном полу своего производственного склада наедине со своим убийцей. Он сам привез его туда, как он думал, для разговора. Надеясь, что своя территория будет какой-то гарантией, что высказанные угрозы только слова", - сообщил экс-депутат.

Также Ржавский рассказал, когда в последний раз видел сына живым.

"Мы обнялись на прощание. Целуя его в щеку, я почувствовал влагу. Конечно, это был дождь, но ощущение оказалось пророческим. После его отъезда, мы еще много и часто говорили по телефону, но это были наши последние объятия. Вернувшись из поездки, я уже через несколько дней поехал снова, но с Димой не увиделись, решая дела, которые накопились за время отъезда. Я знал от него о его проблемах и что поступали ему угрозы, но даже не мог представить, насколько это серьезно" , - добавил Ржавский-старший.

В чем заключались угрозы и кто угрожал, Александр Ржевский не сообщает.

59-летний Александр Ржавский был депутатом Верховной Рады III созыва - с 1998 по 2002 годы. Дважды участвовал в выборах президента - 1999 и 2004 года.

Президент корпорации "Коралл". Кроме Дмитрия имеет еще троих детей - 29-летнего Александра, 23-летнего Алексея и Алису, 20 лет.

Дмитрий Ржавский - отец шестерых детей, учился за границей, в был свой бизнес. Его мертвое тело нашли на территории базы, которую арендует его фирма "Блиц-Инвест", занимающейся производством гидроизоляции. Ему перерезали горло и порезали вены канцелярским ножом, который нашли рядом.

Полиция начала расследование убийства, но не исключает, что это могло быть и самоубийство.

Злоумышленники взяли в заложники 32-летнего бизнесмен и требовали его имущество. Ему удалось убежать и обратиться в полицию.

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