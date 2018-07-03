Ведущий инженер американского автопроизводителя Tesla покинул компанию. Об этом сообщал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Даг Филд проработал в компании Tesla 15 лет и даже брал долгий годовой отпуск, после которого должен был вернуться в августе 2018 года, однако принял решение уволиться раньше.

Уход Филда стал одной из самых заметных потерь в руководящем составе Tesla за последние два года, отмечает издание.



Именно он смог упростить инженерную конструкцию машины Model 3, добившись таким образом снижения расходов на ее сборку, что позволило уменьшить итоговую стоимость.

Как сообщал , компания Tesla уволит около 9% своих сотрудников (более 4 тысяч человек) с целью сократить расходы и сохранить рентабельность производства электромобилей.



Напомним, в Украине появится завод по производству батарей для Tesla.

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