|Ведущий инженер Tesla покинул компанию
|03.07.2018 08:04
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Ведущий инженер американского автопроизводителя Tesla покинул компанию. Об этом сообщал со ссылкой на The Wall Street Journal.
Даг Филд проработал в компании Tesla 15 лет и даже брал долгий годовой отпуск, после которого должен был вернуться в августе 2018 года, однако принял решение уволиться раньше.
Уход Филда стал одной из самых заметных потерь в руководящем
составе Tesla за последние два года, отмечает издание.
Как сообщал , компания Tesla уволит около 9% своих сотрудников
(более 4 тысяч человек) с целью сократить расходы и сохранить
рентабельность производства электромобилей.
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