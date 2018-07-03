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Скотланд-Ярд считает, что на Скрипалей покушались двое и они уже в России - The Sun
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03.07.2018 08:07
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По данным британских правоохрантелей, люди, которые отравили
бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию,
находятся под защитой президента РФ Владимира Путина, пишет The
Sun. Полиция считает, что злоумышленники покинули Британию в
течение суток после отравления Скрипаля Фото: ЕРА Как отмечают
собеседники газеты, расследование сосредоточено на, по меньшей
мере, "двух ключевых представляющих интерес личностях",
которые наверняка тесно связаны с РФ. Полиция считает, что они
покинули Британию в течение суток после покушения 4 марта.The Sun
пишет, что, по мнению правоохранителей, злоумышленники "находятся в
России под защитой президента Владимира Путина".В ближайшее время
Скотланд-Ярд не будет делать заявлений по этому делу, отмечает
газета.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери 4 марта. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок". Россия эту информацию
отрицает.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в
себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.
От услуг посольства РФ Скрипаль отказалась.17
мая Скрипаля в больнице допросили детективы. 18 мая стало
известно, что его выписали из больницы.5 июня в Скотланд-Ярде
заявили, что полиции удалось восстановить хронологию событий 4
марта.
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