По данным британских правоохрантелей, люди, которые отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, находятся под защитой президента РФ Владимира Путина, пишет The Sun. Полиция считает, что злоумышленники покинули Британию в течение суток после отравления Скрипаля Фото: ЕРА Как отмечают собеседники газеты, расследование сосредоточено на, по меньшей мере, "двух ключевых представляющих интерес личностях", которые наверняка тесно связаны с РФ. Полиция считает, что они покинули Британию в течение суток после покушения 4 марта.The Sun пишет, что, по мнению правоохранителей, злоумышленники "находятся в России под защитой президента Владимира Путина".В ближайшее время Скотланд-Ярд не будет делать заявлений по этому делу, отмечает газета.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Россия эту информацию отрицает.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы. От услуг посольства РФ Скрипаль отказалась.17 мая Скрипаля в больнице допросили детективы. 18 мая стало известно, что его выписали из больницы.5 июня в Скотланд-Ярде заявили, что полиции удалось восстановить хронологию событий 4 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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