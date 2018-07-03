В Британии 40 школ запретили ученицам носить юбки, чтобы не допустить нарушения прав трансгендеров, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что первой школой, где ввели гендерно нейтральную форму, стало учебное заведение в городе Льюис в графстве Восточный Сассекс. С сентября 2017 года все ученики образовательного учреждения обязаны носить брюки.

"Причина смены формы в школе связана с равенством и вежливостью. Теперь наши студенты все носят одинаковую форму, это намного более благоразумно и с большей вероятностью нивелирует шансы нарушения прав. Это гендерно нейтральная форма и мы долго размышляли над этим, чтобы она была действительно нейтральной" - объяснила директор школы в Льюисе Тони Смит.

Кроме этого, родители в свою очередь жалуются, что перед нововведениями с ними не проводили никаких консультаций.

Как сообщал svodka.net ранее, впервые в истории глянцевой журналистики обложку издания украсила модель неопределенного пола . На страницах глянца утверждается, что имя модели - Райан Дав.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира