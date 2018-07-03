Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под свой контроль работы по восстановлению электроснабжения в Азербайджане, после сбоя которого без света остались крупные города страны, включая столицу Баку. Об этом сообщает Oxu.az со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера, передает

Там рассказали, что в ночь со 2 на 3 июля на подстанции Мингечаурской ГРЭС вышел из строя один из трансформаторов из-за увеличения использования населением электроэнергии после резкого изменения погодных условий.

“На подстанции немедленно начались ремонтно-восстановительные работы. Ситуация находится под постоянным контролем президента Азербайджана”, — говорится в сообщении.

Как сообщал по информации СМИ — пожар на Мингечаурской ГРЭС в Азербайджане ликвидирован.

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