Танковое подразделение ВСУ расстреляло два автобуса с пехотой «ДНР» (видео) По теме: В Интернете рассказали о неизвестном ранее подвиге украинских танкистов, который бойцы совершили в июле 2014 года неподалеку от оккупированного Донецка. Бронетанковое подразделение украинской армии приняло бой, в результате которого боевики понесли тяжелейшие потери: было уничтожено два автобуса с пехотой (около 100 человек за три выстрела), поврежден один вражеский танк и уничтожен другой. Информацию об этом сообщила блогер Людмила Чайка, передает . Стало известно, что 21 июля 2014 года проходил бой за Пески Донецкой области: танковая рота при поддержке механизированного взвода сражались под командованием командира танковой роты танкового батальона 93-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Юг» капитана Александра Лавренко с целью захвата и уничтожения опорного пункта врага у моста между Песками и Первомайским. Это дало бы возможность разорвать окружение подразделений на территории Донецкого аэропорта. Подразделение украинских танкистов вступило в бой с боевиками «ДНР», в результате которого были уничтожены позиции наемников, а их потери достигли отметки в 100 человек. Однако после получения данных о контратаке террористов украинский экипаж первым выдвинулся на возможный рубеж атаки, из-за чего сильно оторвался от основных сил танковой роты, но уничтожил два минометных расчета врага. Танк наехал на мощный фугас, из-за чего Кулягин и Вохромеев погибли.













Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура бой всу два подразделение года Теги: политика