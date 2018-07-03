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Танковое подразделение ВСУ расстреляло два автобуса с пехотой «ДНР» (видео)
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03.07.2018 08:12
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Танковое подразделение ВСУ расстреляло два автобуса с пехотой «ДНР»
(видео) По теме: В Интернете рассказали о
неизвестном ранее подвиге украинских танкистов, который бойцы
совершили в июле 2014 года неподалеку от оккупированного
Донецка. Бронетанковое подразделение украинской армии
приняло бой, в результате которого боевики понесли тяжелейшие
потери: было уничтожено два автобуса с пехотой (около 100 человек
за три выстрела), поврежден один вражеский танк и уничтожен другой.
Информацию об этом сообщила блогер Людмила Чайка,
передает . Стало известно, что 21 июля 2014 года проходил
бой за Пески Донецкой области: танковая рота при поддержке
механизированного взвода сражались под командованием командира
танковой роты танкового батальона 93-й отдельной механизированной
бригады оперативного командования «Юг» капитана Александра Лавренко
с целью захвата и уничтожения опорного пункта врага у моста между
Песками и Первомайским. Это дало бы возможность разорвать окружение
подразделений на территории Донецкого аэропорта. Подразделение
украинских танкистов вступило в бой с боевиками «ДНР», в результате
которого были уничтожены позиции наемников, а их потери достигли
отметки в 100 человек. Однако после получения данных о контратаке
террористов украинский экипаж первым выдвинулся на возможный рубеж
атаки, из-за чего сильно оторвался от основных сил танковой роты,
но уничтожил два минометных расчета врага. Танк наехал на мощный
фугас, из-за чего Кулягин и Вохромеев погибли.
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