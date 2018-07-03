|Как там наши: Монтян пожелала историческим местам Крыма "бабла с федерального бюджета"
|03.07.2018 08:23
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Известный адвокат Татьяна Монтян продолжает путешествовать по Крыму и рассказывать всё, что она видет. Татьяна Монтян оказывается в самых неожиданных местах. При этом она не забывает раздавать интервью для крымских СМИ и даже рекомендации по более успешному использованию «федерального бюджета».
Татьяна Монтян рассказала украинцам о своей поездке в Крым. Больше только подписчиков интересовали цены на полуострове, а также как крымчане относятся к приезжающим к ним украинцам и насколько там безопасно.
По словам Монтян, сложнее только пересечь границу, так как перед украинским КПП собирается огромная пробка, при этом близко нет даже магазинов, чтобы купить воду или еду.
Ее подписчики удивились количеству украинцев, которые хотят отдохнуть в Крыму.
Монтян побывала в Армянске, где отметила небольшие цены на жилье и еду, а также то, что все собаки на улицах имеют чипы о прививках и стерилизации. Женщина опубликовала фотографию танка времен Великой Отечественной войны, стоящего на пьедестале, и подписала: «Танк на месте».
В Евпатории адвокат также удивили невысокие цены и она подчеркнула, что «в Киеве значительно дороже».
В комментариях украинцы делятся с соотечественниками своими впечатлении об отдыхе в Крыму и успокаивают сомневающихся, что в поездке им не будет дискомфортно.
Один из подписчиков показал видео, снятое на набережной Ялты и отметил чистоту, несмотря на большое количество людей.