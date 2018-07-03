Известный адвокат Татьяна Монтян продолжает путешествовать по Крыму и рассказывать всё, что она видет. Татьяна Монтян оказывается в самых неожиданных местах. При этом она не забывает раздавать интервью для крымских СМИ и даже рекомендации по более успешному использованию «федерального бюджета».

Татьяна Монтян рассказала украинцам о своей поездке в Крым. Больше только подписчиков интересовали цены на полуострове, а также как крымчане относятся к приезжающим к ним украинцам и насколько там безопасно.

По словам Монтян, сложнее только пересечь границу, так как перед украинским КПП собирается огромная пробка, при этом близко нет даже магазинов, чтобы купить воду или еду.

«Очередь машин просто невероятная - когда я примерно в 17 часов пересекала пеший переход, одновременно со мной оформлялись люди, которые стояли в очереди на машинах с девяти утра», - написала блогер в Facebook.

Ее подписчики удивились количеству украинцев, которые хотят отдохнуть в Крыму.

Монтян побывала в Армянске, где отметила небольшие цены на жилье и еду, а также то, что все собаки на улицах имеют чипы о прививках и стерилизации. Женщина опубликовала фотографию танка времен Великой Отечественной войны, стоящего на пьедестале, и подписала: «Танк на месте».

«Приятно видеть танк времен Великой Отечественно с звездой, а не с вилами - всплывают в памяти теплые воспоминания светлой юности», - прокомментировал один из подписчиков.

В Евпатории адвокат также удивили невысокие цены и она подчеркнула, что «в Киеве значительно дороже».

«Реально неплохая туристическая инфраструктура! Конечно, еще вылизывать и вылизывать, но даже сейчас поражает то, что уже сделано!», - отметила Монтян.

В комментариях украинцы делятся с соотечественниками своими впечатлении об отдыхе в Крыму и успокаивают сомневающихся, что в поездке им не будет дискомфортно.

«Я была в Крыму два последних года и в этом собираюсь. Украинский понимают, отвечают спокойно и доброжелательно, в кафе слышны иногда украинские песни», - написала харьковчанка. «В этом году, как никогда, пляжи забиты. Повсюду слышна украинская речь. Много машин с украинскими номерами», - подтверждает другой пользователь.

Один из подписчиков показал видео, снятое на набережной Ялты и отметил чистоту, несмотря на большое количество людей.

«Обратите внимание, как там красиво, чисто и комфортно. А самое главное, поют крымчане и по-украински. И говорят в том числе и на украинском, и никакого негатива, наоборот, очень все классно. Повезло крымчанам, теперь живут намного лучше, чем в наши люди в Незалежной», - поделился мужчина.

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