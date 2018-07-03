|Рада во вторник планирует взяться за законопроекты о Нацбюро финансовой безопасности
|03.07.2018 08:28
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Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть законопроекты о Национальном бюро финансовой безопасности. Об этом говорится в повестке дня на сегодня, передает корреспондент
Также, между прочего, парламентарии планируют определиться
относительно законопроектов о внесении изменений в Закон Украины
"Об отходах" (относительно имплементации требований директив ЕС в
сфере обращения с отходами), об обеспечении прозрачности в
добывающих отраслях, о внесении изменений в некоторые законы
Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения
незаконного вывоза необработанных лесоматериалов, о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно
создания экономических предпосылок для усиления защиты права
ребенка и на надлежащее содержание, а также определиться
относительно изменений в законодательство, которые будут помогать
восстановлению кредитования.