Во вторник, 3 июля, в Украине еще будет прохладно, но уже со среды, 4 июля, начнет возвращаться тепло.

Об этом на своей странице в сообщила синоптик Наталья Диденко, передает .

По ее словам, активная фаза циклона, который накрыл Украину и принес с собой дожди, прошла. Однако 3 июля небольшие дожди возможны на севере, западе и большинстве центральных областей страны.

"Юг, восток, Днепропетровская и Полтавская области - в основном в сухой погоде. Холод еще задержится, в северных, западных областях, в Винницкой и Кировоградской +17+22 градуса. На юге, востоке, плюс с районами, Полтавская область и Кропивницкий с районами - +23+28 градусов. На севере завтра еще подует порывистый колючий ветер", - отметила она.

Диденко уточнила, что в 3 июля - кое-где небольшой дождь, порывистый западный ветер, в течение дня +18+19 градусов. В среду в Украине потеплеет до +23+24 градусов, а далее - до +25 градусов.

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