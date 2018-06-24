Председатель Национального банка Украины Яков Смолий и президент компании Crane Currency Аннемари Уотсон 22 июня 2018 подписали Договор о сотрудничестве в области изготовления денежных знаков. Это создает возможность для размещение иностранных заказов на производственных мощностях украинского Банкнотно-монетного двора. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Национальный банк гордится тем, что такой мощный, глобальный производитель банкнотной бумаги, банкнот и технологий защиты денег, как компания Crane Currency, заинтересован в сотрудничестве с нами. Наш Банкнотно-монетный двор имеет полный цикл изготовления денег, от разработки дизайна до производства защищенной бумаги и, собственно, печати банкнот. В кооперации с Crane Currency мы готовы предложить весь свой опыт и производственные мощности для изготовления денежных знаков по заказу других стран", - отметил Председатель Национального банка Украины Яков Смолий.



Как сообщал Монетный двор Украины планирует выйти на международный рынок - производить продукцию по заказу других государств. Об этом заявил председатель Национального банка Яков Смолий, поздравляя коллектив предприятия с 20-летним юбилеем.

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