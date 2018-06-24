|Украина будет печатать деньги других стран
|24.06.2018 18:56
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Председатель Национального банка Украины Яков Смолий и президент компании Crane Currency Аннемари Уотсон 22 июня 2018 подписали Договор о сотрудничестве в области изготовления денежных знаков. Это создает возможность для размещение иностранных заказов на производственных мощностях украинского Банкнотно-монетного двора. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Национальный банк гордится тем, что такой мощный, глобальный
производитель банкнотной бумаги, банкнот и технологий защиты денег,
как компания Crane Currency, заинтересован в сотрудничестве с нами.
Наш Банкнотно-монетный двор имеет полный цикл изготовления денег,
от разработки дизайна до производства защищенной бумаги и,
собственно, печати банкнот. В кооперации с Crane Currency мы готовы
предложить весь свой опыт и производственные мощности для
изготовления денежных знаков по заказу других стран", - отметил
Председатель Национального банка Украины Яков Смолий.