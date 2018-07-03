Российские пранкеры Вован и Лексус заявили о телефонном розыгрыше главы СБУ Василия Грицака от имени журналиста Аркадия Бабченко. Об этом в стало известно в понедельник, 2 июля, сообщило агентство РИА Новости, опубликовав фрагмент аудиозаписи.

По утверждению агентства, пранкеры от имени Бабченко заявили Грицаку, что на журналиста напали в одном из баров Киева во время просмотра футбольного матча Россия-Испания.

Голос на аудио от имени "Бабченко" предположил, что, он смотрел футбольный матч, и "видимо, это кое-кому не понравилось - постоянной публике этого заведения".

"В итоге они меня сейчас окружили. Я просто первое, что я сказал, я сказал, что это была просто российская провокация", - слышно на аудиозаписи. "То есть наши ребята видели это?" - спросил, в свою очередь, собеседник – якобы глава СБУ. "Но их тоже немножко так зацепили, они <…> пытались применить там оружие, но вот разбежались", - сообщил "Бабченко". Он дал "Грицаку" точный адрес инцидента, на что, предположительно, глава ведомства пообещал направить на место "дежурную службу". "Спокойно, я сейчас помогу, чем смогу, <…> ребята подъедут к вам", - пообещал голос.

"Я вчера ждал товарища в одном кафе и смотрел за чемпионатом мира. В итоге не дождавшись, заскучал и родилась старая идея, инсценировать избиение Бабченко, ведь смерть уже была, а до уровня спецслужб мы ещё не доросли", признался "Стране" пранкер. "Подумав, что Порошенко звонить бессмысленно, самому Бабченко звонить было не по статусу, выбор пал на Грицака (тоже дебютанта в пранке). Его телефон знает половина Украины, следовательно, поскольку земля круглая, откопать его не составило особых трудностей. Через полчаса после двух дозвонившихся он взял трубку и немножко испугался, что Аркадия (а он его называет Костей) избили в одном из баров. (Кстати зер гут теперь нам должен за рекламу). Причём его даже не смутило, что Бабченко мог оказаться в этом баре (по словам самого Аркадия-Кости ему вообще запрещают выходить из дома) даже не смутило и то, что охрана СБУ разбежалась", сообщил автор розыгрыша "Стране". "Тем не менее, он первым делом сказал не давать комментариев СМИ, чтобы не опорочить честь ведомства. И пообещал отправить альфу в подкрепление. После этого, я думаю, он связался с его охраной, а те сообщили, что все в порядке и тоже поручили молчать о таком звонке. Но раз уж он вышел, Бабченко рассердился и обвинили ФСБ в этом. Но здесь не ФСБ нужно обвинять, а чемпионат мира и подходящее настроение для звонка", заключил Лексус.

Российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали не весь свой разговор с главой СБУ Василием Грицаком.

Об этом сообщил руководитель аппарата главы СБУ генерал Игорь Гуськов, передает BBC News Украина.

По словам Гуськова, в конце беседы генерала Грицака с якобы избитым в киевском пабе из-за просмотра футбольного матча Россия - Испания российским журналистом Аркадием Бабченко, глава СБУ засомневался в том, что ему звонит именно Бабченко.

"Да, председателю СБУ позвонило лицо, которое представилось Аркадием Бабченко. Председатель, понимая, что действительно может произойти такая ситуация, дал определенные советы и принял определенные меры", - рассказал Игорь Гуськов.

"Но обнародован был не весь разговор… Самое интересное было в конце, когда глава СБУ трижды назвал человека другим именем, которое не касается Бабченко, и отметил: "А вы кто, вы же не настоящий Бабченко?. После этого лицо просто отключилось", - добавил Гуськов.

Также он ответил на вопрос о том, откуда у российских пранкеров номер телефона руководителя СБУ.

"В отличие от главы ФСБ, глава Службы безопасности Украины общается с представителями СМИ, общественными активистами, которые с начала АТО много помогают СБУ. У него есть публичный номер, и он его дает людям, которым доверяет. Вот кто именно из них поделился… Но подчеркну - этот номер не секрет. Он есть у круга лиц, не связанных со Службой безопасности", - отметил Гуськов и добавил, что этот номер Аркадию Бабченко не передавали, ведь такой необходимости не было.

Игорь Гуськов также предположил, что этот пранк является попыткой ответа на пранк "спикера сайта Миротворец" Евгения Вольнова, который недавно позвонил в полицию российского Ростова и заявил, что на улицах города футбольные фанаты скандируют нецензурную кричалку о президенте РФ Владимире Путине.

Напомним, на обнародованной записи беседы пранкера Вована, который представился Аркадием Бабченко, с Василием Грицаком, глава СБУ называет звонившего Костей и спрашивает "где были в это время наши ребята?". Не исключено, что речь шла об охране, предоставленной Аркадию Бабченко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира