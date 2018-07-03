|Геращенко заявила, что Вышинский не включен в список 23 россиян, потому что РФ и ОРДЛО никогда не предлагали его обменять
|03.07.2018 08:39
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https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1773727596048379
Список из 23 россиян Геращенко назвала 2 июля. Это Виктор Агеев, Александр Баранов, Анатолий Бусыгин, Александр Валихидис, Вячеслав Высоцкий, Руслан Гаджиев, Варлерий Гратов, Владислав Гречин, Олег Доронин, Сергей Егоров, Валерий Иванов, Игорь Кемаковский, Ольга Ковалис, Василий Кусакин, Владислав Макаров, Евгений Мефедов, Максим Одинцов, Алексей Седин, Денис Сидоров, Максим Сливка, Павел Черных, Лариса Чубарова и Евгений Шаталов.Cпикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщала 20 мая, что в России удерживаются по политическим мотивам 24 украинца, а в оккупированном Крыму – более 40.15 мая в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве прошли обыски. В Службе безопасности Украины заявили, что вместе с прокуратурой Автономной Республики Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных РФ. В этот же день Вышинского задержали по подозрению в госизмене. Для избрания меры пресечения его перевезли в Херсон. Журналист подтвердил, что у него есть два паспорта – украинский и российский. 17 мая суд арестовал Вышинского на два месяца.
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