Украинская сторона обнародовала списки лиц, которых регулярно включают в свои требования по обмену представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, отметила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в этот список не включали. Геращенко: Сейчас мы обнародовали список-23 отнюдь не ОРДЛО, а именно РФ Фото: rada.gov.ua "Эксперты и неправительственные организации говорят, что в тюрьмах есть больше россиян, и обращают внимание, что в обнародованном списке-23 нет фамилии Вышинского. Объясняю: мы обнародовали списки лиц, которых регулярно включают в свои требования [представители] отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Фамилии других россиян, в том числе Вышинского, никогда не назывались ни представителями ОРДЛО, ни россиянами, ни в Минске, ни в других форматах, в качестве предложения. Поэтому сейчас мы обнародовали список-23 отнюдь не ОРДЛО, а именно РФ, в обмен на освобождение политзаключенных Кремля", – заявила политик. https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1773727596048379 Список из 23 россиян Геращенко назвала 2 июля. Это Виктор Агеев, Александр Баранов, Анатолий Бусыгин, Александр Валихидис, Вячеслав Высоцкий, Руслан Гаджиев, Варлерий Гратов, Владислав Гречин, Олег Доронин, Сергей Егоров, Валерий Иванов, Игорь Кемаковский, Ольга Ковалис, Василий Кусакин, Владислав Макаров, Евгений Мефедов, Максим Одинцов, Алексей Седин, Денис Сидоров, Максим Сливка, Павел Черных, Лариса Чубарова и Евгений Шаталов.Cпикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщала 20 мая, что в России удерживаются по политическим мотивам 24 украинца, а в оккупированном Крыму – более 40.15 мая в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве прошли обыски. В Службе безопасности Украины заявили, что вместе с прокуратурой Автономной Республики Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных РФ. В этот же день Вышинского задержали по подозрению в госизмене. Для избрания меры пресечения его перевезли в Херсон. Журналист подтвердил, что у него есть два паспорта – украинский и российский. 17 мая суд арестовал Вышинского на два месяца. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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